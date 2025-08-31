¿Reencuentro? Antonio de la Rúa reaparece en concierto de Shakira (Video)

Un video que rápidamente se viralizó muestra a Antonio sentado en las gradas, claramente incómodo al notar que una fan lo filmaba de frente. En la secuencia, el exmánager de Shakira gira la cabeza y lleva la mano a su barbilla, intentando disimular.

Como si la escena no tuviera ya suficiente carga emocional, de fondo sonaba “Día de Enero”, canción que muchos fans aún asocian con la etapa más romántica entre ambos.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar: “La hijastra feliz cantando la canción que le pertenece a su papi, tan bella”, “La mirada lo dice todo…”, “Sería lo máximo que estén juntos por siempre”.

Un reencuentro con historia

Este avistamiento no fue un hecho aislado. Durante la gira de Shakira por Estados Unidos y Canadá, Antonio también fue visto en varias fechas, moviéndose con soltura entre los técnicos y la familia de la cantante. Según testigos, incluso portaba una acreditación como parte del staff, lo que sugiere una cercanía más profunda que la de un simple invitado.

Pero los gestos no terminan ahí. Semanas atrás, un almuerzo en Miami volvió a ponerlos en el centro de la atención mediática. Shakira fue vista en un restaurante junto a sus hijos, Milan y Sasha, compartiendo mesa con Antonio. Quienes presenciaron el encuentro describieron un ambiente relajado y familiar, lejos del foco mediático y con un claro objetivo: el bienestar de los niños.

A principios de marzo, en el concierto que la artista brindó en Buenos Aires, la presencia de la familia De la Rúa volvió a ser noticia. En el Campo Argentino de Polo, Shakira recibió a su excuñado Aíto de la Rúa, a la actriz Calu Rivero y a la pequeña Zulu, hija de Calu y Antonio. Esa noche, las adolescentes de la familia fueron parte de “La Manada”, un grupo de fans que acompaña a la cantante en cada país donde se presenta.

Las imágenes fueron compartidas en redes por Agustina de la Rúa, otra de las hijas del expresidente argentino Fernando de la Rúa, quien también asistió al show. Las niñas no solo estuvieron en un lugar privilegiado, caminaron junto a la artista en su ingreso al estadio, como parte de un círculo íntimo que muchos interpretan como una señal más de la cercanía entre Shakira y su expareja.

