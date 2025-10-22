El caso de la desaparición de Kada Scott, una joven de 23 años y aspirante a Miss USA, tuvo el peor y más doloroso desenlace. La policía de Filadelfia, Estados Unidos, confirmó el hallazgo de su cuerpo el pasado sábado 18 de octubre, dos semanas después de que fuera vista por última vez al salir de su trabajo.

Los restos de Scott, quien trabajaba en una residencia de ancianos y se preparaba para el certamen Miss Pennsylvania 2026, fueron encontrados en una tumba poco profunda en una zona boscosa detrás de una escuela abandonada en el barrio de Germantown, tras recibir una pista anónima "muy específica".

El principal sospechoso

El giro de la investigación se centra en Keon King, de 21 años, quien fue detenido el miércoles 15 de octubre y fue imputado inicialmente por secuestro. Las autoridades creen que King fue la última persona en ver a Scott el 4 de octubre, cuando la recogió al finalizar su turno. Poco después, el teléfono de la joven dejó de emitir señal.

Keon King fue detenido y acusado de secuestro. Foto: gentileza ABC6.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía de Filadelfia presentó nuevos y graves cargos contra King, que incluyen incendio intencional, robo de vehículo, conspiración, manipulación de pruebas y poner en peligro a otra persona.

Según la fiscal adjunta Ashley Toczylowski, un punto clave de la evidencia es un vehículo robado (un Hyundai Accent negro de 2008) que fue captado por cámaras de seguridad moviendo a Scott y que luego fue incendiado en un intento por destruir la evidencia, informa TN.

Kada Scott habría sido secuestrada en este auto. Foto: gentileza ABC6.

A pesar de la gravedad de los nuevos cargos, el sospechoso aún no enfrenta acusaciones directas por el asesinato de Kada Scott. El fiscal de distrito, Larry Krasner, explicó que las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia que realiza el forense para determinar la causa y las circunstancias exactas de la muerte, informa Univision.

No obstante, la imputación por conspiración sugiere que la investigación sigue abierta, y las autoridades no descartan la posible participación de cómplices en el crimen.

Antecedentes preocupantes

Durante la investigación, la Fiscalía anunció que reabrirá un caso anterior contra King por secuestro y estrangulamiento de otra mujer, cargos que habían sido retirados en su momento. Además, otras presuntas víctimas se han presentado ante la policía para denunciar situaciones similares tras la detención de King, lo que ha generado críticas al sistema de justicia.

Mientras la investigación continúa, la familia de Kada Scott, recordada por su "bondad, alegría contagiosa y sonrisa", ha solicitado privacidad. La comunidad local ha impulsado una campaña de recaudación solidaria para apoyarlos en este difícil momento.

Kada Scott desapareció al salir del trabajo. Foto: gentileza People.

