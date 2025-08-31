TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
VIDEO: Roedores ‘ninja’ protagonizan épico duelo en el metro de Nueva York

El video del enfrentamiento fue difundido por el New York Post y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Ligia Portillo

31/08/2025 12:34

VIDEO: Roedores ‘ninja’ protagonizan épico duelo en el metro de Nueva York. Foto: Captura de pantalla
EE.UU.

No fue una escena sacada de una película de artes marciales, pero bien podría haberlo sido. Dos ratas, al mejor estilo de luchadores callejeros, se enfrentaron en un duelo digno de “Karate Kid” en plena plataforma del metro de Nueva York, mientras los pasajeros miraban boquiabiertos.

El inesperado combate, que tuvo lugar en una estación del sistema subterráneo, dejó atónitos a los testigos, quienes no pudieron evitar reaccionar con exclamaciones como: “¡Oh, Dios mío!” y “¡Mierda santa!”, mientras los roedores intercambiaban movimientos ágiles y rápidos como si fueran rivales entrenados en un dojo clandestino.

El video del enfrentamiento fue difundido por el New York Post y rápidamente se volvió viral en redes sociales, acumulando miles de vistas y comentarios que mezclaban sorpresa, humor e incluso respeto por la destreza de los combatientes peludos.

Aunque los duelos entre ratas no son nuevos en el subterráneo neoyorquino, este en particular ha ganado fama por la intensidad del combate y la divertida reacción del público. Para muchos usuarios, es solo otra muestra de cómo “la ciudad que nunca duerme” también es el escenario de los momentos más insólitos… incluso debajo de tierra.

“Solo en Nueva York”, comentaron algunos en redes. Y parece que no les falta razón.

Mira el video:

 

