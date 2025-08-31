Horror en República Dominicana: ¡Defendió a su hermano! Pero este le quitó la vida a su hermana

Un macabro crimen conmociona a República Dominicana. José Guerrero Quezada, de 38 años, fue arrestado tras confesar el asesinato y descuartizamiento de su hermana Mildred Estefanía, de 35, en un hecho ocurrido luego de una disputa familiar.

Mildred fue vista por última vez el 24 de agosto. Al día siguiente, su cuerpo mutilado fue hallado en la vivienda que compartía con su hermano. La Policía informó que, durante el operativo, se encontraron vísceras humanas picadas en ollas y otros órganos dentro de una cubeta en el baño, lo que generó estupor entre los investigadores.

Guerrero relató que, tras una discusión, empujó a su hermana y creyó que había muerto. Preso del pánico, la descuartizó. Posteriormente, empeñó el celular de la víctima por RD$1.500 y vendió dos periquitos por RD$1.050 para comprar cocaína. Además, arrojó la ropa, cuchillos y tenis ensangrentados a un canal para ocultar el crimen.

El hecho, calificado por las autoridades como uno de los más atroces de los últimos años, mantiene consternada a la comunidad, mientras la justicia prepara los cargos contra Guerrero, quien permanece bajo custodia policial.

Mira la programación en Red Uno Play