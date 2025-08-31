VIDEO: Hombre escala poste de luz, recibe descarga eléctrica y sobrevive en Brasil

Un hombre de aproximadamente 30 años, identificado únicamente como “Pequeño”, protagonizó una escena que ha dejado atónitos a vecinos y usuarios de redes sociales, en presunto estado de ebriedad, escaló un poste de luz y recibió una descarga eléctrica que lo envolvió en llamas, seguido de una aparatosa caída al asfalto. A pesar de lo ocurrido, el sujeto logró sobrevivir milagrosamente.

Los hechos ocurrieron la noche del martes 25 de agosto en el municipio de Salinas de Margarida, en el estado de Bahía. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría escalado el poste con la intención de “apreciar el paisaje”, ignorando las advertencias de vecinos que, entre gritos, le pedían que descendiera del lugar.

Una grabación difundida en redes sociales muestra el momento en que “Pequeño” alcanza la cima de la estructura eléctrica, se sienta aparentemente tranquilo, y segundos después es alcanzado por un arco eléctrico que lo envuelve en llamas. El impacto lo lanzó al vacío, estrellándose violentamente contra el suelo.

De forma casi inexplicable, testigos afirman que el hombre aún presentaba signos vitales tras el accidente. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y lo trasladaron a un hospital cercano, donde recibió atención médica especializada.

El estado de salud actual de “Pequeño” no ha sido confirmado por las autoridades locales, quienes hasta el momento no han emitido un parte oficial sobre su condición.

Mientras tanto, el caso ha generado un amplio debate en redes sociales, donde internautas se preguntan si el protagonista de este peligroso incidente podría enfrentar consecuencias legales por poner en riesgo el suministro eléctrico de la zona y comprometer su propia integridad.

Imágenes sensibles:

