Escalofriante hallazgo en Gales: mujer ocultó cadáver de su esposo durante 18 años

El 24 de noviembre de 2015, dos vecinas que ordenaban la casa de Leigh Sabine, fallecida recientemente a los 74 años, hicieron un descubrimiento macabro en Pontypridd, Gales, un paquete envuelto en plástico y cinta adhesiva en el altillo resultó contener el cadáver momificado de su esposo, John Sabine, desaparecido en 1997.

Durante casi dos décadas, Leigh mantuvo el secreto, asegurando a quienes preguntaban que su marido se había mudado al extranjero. La policía determinó que John murió a causa de un golpe contundente en la cabeza, y que su desaparición había sido encubierta cuidadosamente por su esposa, quien embaló el cuerpo y lo guardó en su hogar.

El crimen salió a la luz poco después de la muerte de Leigh, quien había confesado a una amiga cercana que guardaba un “terrible secreto”. A pesar de la investigación, la Justicia británica no pudo imputar a nadie, ya que la principal sospechosa había fallecido.

Vecinos describieron a Leigh como una mujer dominante y reservada, mientras que John era considerado solitario y distante, circunstancia que facilitó que su desaparición pasara desapercibida. La causa se cerró oficialmente, dejando al descubierto uno de los secretos más oscuros de la pequeña localidad galesa.

