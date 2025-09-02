TEMAS DE HOY:
zoofilia en Punata Mujer muere calcinada zorro andino

Policial

¡Es reincidente! Piden cárcel para el acusado de zoofilia a una oveja en Punata

Activistas exigen al Ministerio Público coordinación con Zoonosis y sanciones drásticas para evitar que vuelva a cometer delitos contra animales.

Ligia Portillo

02/09/2025 9:27

¡Es reincidente! Piden cárcel para el acusado de zoofilia a una oveja en Punata. Foto. Red Uno
Punata, Cochabamba

Escuchar esta nota

La indignación crece entre los defensores de los animales tras revelarse que un hombre de 25 años, acusado de zoofilia a una oveja en Punata (Cochabamba), podría no enfrentar una sanción efectiva pese a ser reincidente. El mismo ya había estado involucrado en un caso similar hace dos años.

“Y ya sabemos que no es la primera vez y es reincidente, entonces este señor sí o sí tiene que pagar con cárcel. Esto también debería tener una sanción, pero no hay algo claro en eso. Queremos que Pofoma y Zoonosis investiguen hasta el último detalle para imponer medidas drásticas a estas personas”, declaró la activista Marlene Robles.

Los animalistas demandan al Ministerio Público designar a un fiscal especializado en la Ley 700, que pueda trabajar de manera conjunta con Zoonosis y organizaciones defensoras de la fauna silvestre, evitando así los vacíos legales que retrasan los procesos.

“Nos derivan a fiscales que a veces no están empapados en el tema y tenemos que suspender audiencias una y otra vez. Pedimos autoridades que asignen fiscales que conozcan la Ley 700 y todo lo relacionado con fauna silvestre”, agregó Robles.

Ante la falta de sanciones drásticas, los activistas no descartan organizar movilizaciones para exigir justicia y protección efectiva para los animales en Punata.

 

