¡Es reincidente! Piden cárcel para el acusado de zoofilia a una oveja en Punata

La indignación crece entre los defensores de los animales tras revelarse que un hombre de 25 años, acusado de zoofilia a una oveja en Punata (Cochabamba), podría no enfrentar una sanción efectiva pese a ser reincidente. El mismo ya había estado involucrado en un caso similar hace dos años.

“Y ya sabemos que no es la primera vez y es reincidente, entonces este señor sí o sí tiene que pagar con cárcel. Esto también debería tener una sanción, pero no hay algo claro en eso. Queremos que Pofoma y Zoonosis investiguen hasta el último detalle para imponer medidas drásticas a estas personas”, declaró la activista Marlene Robles.

Los animalistas demandan al Ministerio Público designar a un fiscal especializado en la Ley 700, que pueda trabajar de manera conjunta con Zoonosis y organizaciones defensoras de la fauna silvestre, evitando así los vacíos legales que retrasan los procesos.

“Nos derivan a fiscales que a veces no están empapados en el tema y tenemos que suspender audiencias una y otra vez. Pedimos autoridades que asignen fiscales que conozcan la Ley 700 y todo lo relacionado con fauna silvestre”, agregó Robles.

Ante la falta de sanciones drásticas, los activistas no descartan organizar movilizaciones para exigir justicia y protección efectiva para los animales en Punata.

Mira la programación en Red Uno Play