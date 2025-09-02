Una mujer australiana de 64 años finalmente encontró explicación a los misteriosos síntomas que la aquejaban desde hace años: un gusano de 8 centímetros fue extraído vivo de su cerebro durante una cirugía.

El hallazgo sorprendió incluso a la neurocirujana Hari Priya Bandi, quien relató: “Pensé: ‘¿Qué es esto? No tiene ningún sentido. Pero está vivo y se mueve’”. La paciente, originaria de Nueva Gales del Sur, había ingresado al hospital por primera vez en enero de 2021, tras tres semanas de dolor abdominal, diarrea, tos seca, fiebre y sudores nocturnos. En 2022, sus síntomas se extendieron a problemas de memoria y depresión, lo que motivó su derivación al Hospital de Canberra.

Una resonancia magnética reveló anomalías en su cerebro, por lo que los médicos decidieron practicar una biopsia. “El gusano se movía con vigor. Todos nos sentimos un poco asqueados”, contó Bandi. El doctor Sanjaya Senanayake, especialista en enfermedades infecciosas, aseguró: “Los neurocirujanos tratan regularmente infecciones cerebrales, pero este fue un hallazgo único. Nadie esperaba encontrar eso”.

Impactante hallazgo: ¡Tenía mucho dolor! Extraen un gusano vivo del cerebro de una mujer. Foto: Canberra Health Services

El parásito fue identificado como Ophidascaris robertsi, un gusano que habita en las pitones de alfombra, serpientes nativas de Australia, y nunca antes había sido detectado en un ser humano. Según los expertos, los huevos del gusano se desprenden en los excrementos de las serpientes y contaminan la vegetación que consumen pequeños mamíferos, cerrando así su ciclo de vida.

Los médicos aún no saben cómo el parásito llegó al cerebro de la paciente, quien aseguró no haber tenido contacto directo con serpientes. Sin embargo, vivía cerca de un lago donde abundan las pitones de alfombra y solía cosechar hierbas locales para cocinar, lo que podría haber sido la vía de contagio.

La mujer se encuentra en recuperación y bajo monitoreo regular. “Estaba muy agradecida por tener finalmente una respuesta a lo que le había estado causando problemas durante tanto tiempo”, señaló Bandi. Senanayake agregó: “Se encuentra bien, pero como se trata de una nueva infección, la estamos vigilando de cerca”.

