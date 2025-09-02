Un estremecedor video que circula en redes sociales muestra el instante en que dos personas son atropelladas por un autobús en la autopista Samsun-Ordu, Turquía, tras un error fatal del conductor que se quedó dormido al volante.

El accidente ocurrió a las 8:51 del lunes 25 de agosto, a la altura de la localidad de Gündogdu. La grabación, captada por una cámara de seguridad instalada en la cabina del autobús, revela cómo la unidad de la línea Sahil Seyehat, conducida por Mustafa Hakan, se salió lentamente de su carril mientras viajaba a alta velocidad, hasta arrollar a Aydin Yigit, de 47 años, y Mehmet Yildiz, de 71, quienes estaban colocando una lona sobre una camioneta detenida en el acotamiento.

¡Se quedó dormido! Video muestra el momento en que un autobús mata a dos personas en Turquía. Foto: Captura de pantalla

Tras el impacto, el conductor despertó sin comprender lo ocurrido y continuó su trayecto fuera de la vía entre la maleza, deteniéndose apenas a centímetros de un espectacular, mostrando una calma que sorprendió a cientos de internautas.

Ambas víctimas fueron trasladadas con vida a hospitales locales, pero lamentablemente fallecieron horas después debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades de Samsun confirmaron que el conductor quedó detenido bajo acusación de homicidio imprudencial y permanecerá en prisión mientras continúan las investigaciones. El video se ha convertido en pieza clave para esclarecer responsabilidades.

Mira el video:

