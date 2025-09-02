Este jueves, el Tribunal Oral N° 1 de Quilmes (Argentina) dará a conocer el veredicto contra Yesica Aquino y Roberto Fernández, la pareja acusada de someter a su hijo León a 18 meses de maltrato en Berazategui, hasta causarle la muerte.

En sus últimas palabras ante el tribunal, Aquino se defendió con un mensaje que impactó por su contradicción: “Hice lo que pude, es mi sangre, no fui una buena mamá. No busqué la muerte. Si tomaba alcohol y lo mordí un poco más fuerte alguna vez, fue un simple juego, no fue un asesinato. No maté a mi hijo”.

Por su parte, Fernández insistió: “Soy inocente, yo no soy el monstruo que describieron, los traté bien”.

La fiscalía sostiene que León fue víctima de golpes, mordeduras y pinchazos, incluyendo una aguja de coser oxidada de 2,5 centímetros en la espalda, que le provocó una infección mortal. Testimonios de familiares y vecinos relataron el calvario del niño, desde pan con hormigas hasta el chupete introducido en la garganta.

La defensa pidió la absolución de ambos, mientras que la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena solicitó prisión perpetua por “homicidio calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento”.

El veredicto se conocerá este jueves 4 de septiembre al mediodía, poniendo fin a un caso que conmocionó a Berazategui y a todo el país.

“No maté a mi hijo, solo lo mordí jugando”: las palabras de la madre del pequeño León. Foto: Facebook/Aye Aquino

Mira la programación en Red Uno Play