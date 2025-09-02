TEMAS DE HOY:
Internacional

Atropellan a niña de 10 años en El Paso: conductor se da a la fuga

Un vecino corrió al auxilio de la niña y pidió que se llamara al 911, gracias a lo cual la menor recibió atención médica inmediata.

Ligia Portillo

02/09/2025 10:13

Atropellan a niña de 10 años en El Paso: conductor se da a la fuga. Foto: Captura de pantalla
EE.UU.

Una niña de 10 años fue atropellada mientras jugaba con su scooter en la vía pública la mañana del sábado 30 de agosto, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad. El incidente ocurrió aproximadamente a las 7:40 a.m. en la intersección de las calles La Puesta y Playa Trocones, en El Paso, Texas.

En un video que circula en redes sociales, se observa el instante exacto en que una camioneta negra embiste a la menor, quien quedó tendida en la calle tras el impacto. El conductor huyó del lugar, sin prestar auxilio a la víctima, mientras los transeúntes y vecinos reaccionaban con horror ante la escena.

Un vecino corrió al auxilio de la niña y pidió que se llamara al 911, gracias a lo cual la menor recibió atención médica inmediata. Las autoridades locales hicieron un llamado a la comunidad para colaborar en la identificación del responsable del accidente, presuntamente conducía a exceso de velocidad.

Las imágenes del hecho y la fuga del conductor han generado indignación en redes sociales, y la policía de El Paso intensifica la búsqueda del implicado para que responda por sus acciones.

 

