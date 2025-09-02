Atropellan a niña de 10 años en El Paso: conductor se da a la fuga

Un vecino corrió al auxilio de la niña y pidió que se llamara al 911, gracias a lo cual la menor recibió atención médica inmediata.
02/09/2025 10:13
Una niña de 10 años fue atropellada mientras jugaba con su scooter en la vía pública la mañana del sábado 30 de agosto, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad. El incidente ocurrió aproximadamente a las 7:40 a.m. en la intersección de las calles La Puesta y Playa Trocones, en El Paso, Texas.
En un video que circula en redes sociales, se observa el instante exacto en que una camioneta negra embiste a la menor, quien quedó tendida en la calle tras el impacto. El conductor huyó del lugar, sin prestar auxilio a la víctima, mientras los transeúntes y vecinos reaccionaban con horror ante la escena.
Un vecino corrió al auxilio de la niña y pidió que se llamara al 911, gracias a lo cual la menor recibió atención médica inmediata. Las autoridades locales hicieron un llamado a la comunidad para colaborar en la identificación del responsable del accidente, presuntamente conducía a exceso de velocidad.
Las imágenes del hecho y la fuga del conductor han generado indignación en redes sociales, y la policía de El Paso intensifica la búsqueda del implicado para que responda por sus acciones.
