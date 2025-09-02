TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: ¡Imprudencia total! Madre y niña atropelladas al circular en medio de la calle

La secuencia del video revela cómo, en segundos, la situación se tornó irreversible.

Ligia Portillo

02/09/2025 11:19

VIDEO: ¡Imprudencia total! Madre y niña atropelladas al circular en medio de la calle. Foto: Captura de pantalla
China

Un fatal accidente ha conmocionado a China después de que una madre y su hija fueran atropelladas en plena carretera. Las impactantes imágenes de una cámara de vigilancia muestran a la mujer caminando mientras su hija iba en un triciclo, con el teléfono móvil en la mano, momentos antes del choque.

Según informaron las autoridades, la imprudencia de la madre y el deslumbramiento provocado por las luces altas de un vehículo que venía en sentido contrario habrían contribuido al trágico suceso.

La secuencia del video revela cómo, en segundos, la situación se tornó irreversible, dejando a los transeúntes y conductores en estado de shock.

El accidente reaviva el debate sobre la seguridad vial y la importancia de la atención plena al cruzar carreteras, especialmente cuando se trata de menores de edad. Las autoridades locales han iniciado la investigación para esclarecer todos los detalles y determinar responsabilidades.

Imágenes sensibles:

 

