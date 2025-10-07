Una joven de 19 años obtuvo detención domiciliaria tras ser acusada de haber maltratado a un niño de dos años, quien actualmente se encuentra internado en el Hospital del Niño de la ciudad de La Paz con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneal y desnutrición severa.

El coronel Javier Salgueiro, director de la Policía Rural y Fronteriza, informó que la menor víctima continúa bajo observación médica. “Hasta ayer no estaba en estado crítico, continúa internado en el Hospital del Niño a la espera de que pueda mejorar su situación de salud. Ya se llevaron adelante las medidas cautelares y se determinó la detención domiciliaria de la supuesta responsable de este hecho”, indicó.

De acuerdo con el informe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tipuani, el menor presentaba signos de trauma craneal, desnutrición severa y lesiones antiguas, lo que hace presumir que sufría maltratos continuos.

El padre del niño declaró que había contratado a la joven para que cuidara a tres de sus seis hijos, mientras él trabajaba fuera del hogar. El coronel Salgueiro señaló que la investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad del padre, quien podría enfrentar cargos si se confirma negligencia en el cuidado de los menores.

El caso, registrado en el municipio de Tipuani (norte de La Paz), fue inicialmente tipificado como infanticidio en grado de tentativa, y las autoridades del Ministerio Público y la Policía continúan recolectando pruebas para esclarecer los hechos y garantizar la protección de los demás menores bajo el cuidado familiar.

