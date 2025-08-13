"Lo arrastró como si fuera un trapo de piso": Fuerte denuncia contra una profesora de maltratar a su estudiante

Una grave denuncia de maltrato contra un niño de segundo grado se viralizó y conmocionó a la sociedad. Una madre de familia aseguró haber visto a una profesora agrediendo físicamente al menor, lo que generó una rápida intervención de las autoridades escolares y policiales.

El hecho salió a la luz a través de un mensaje en redes sociales que se viralizó rápidamente. En él, la testigo relata una escena desgarradora: "Cuando me acerqué al aula vi que la maestra estaba con la puerta cerrada pegándole a un niño. Después lo sacó y lo arrastró del brazo como si fuera un trapo de piso hasta la dirección. El niño lloraba desconsoladamente". Esta descripción provocó una ola de indignación y preocupación entre los padres. Sucedió en la Escuela N° 155 Máximo Fernández Coria de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, Argentina.

Las autoridades actúan y refuerzan la seguridad

Ante la viralización de la denuncia, la directora de la institución, Guadalupe Leblic, confirmó que se activaron los protocolos correspondientes. "Llamé a la Policía para salvaguardar la integridad de los estudiantes y el personal, y de manera simultánea a la supervisora técnica escolar. También informé de inmediato a mis superiores", explicó Leblic al medio local Jornada.

El lunes se llevó a cabo una reunión clave en la que participaron padres, autoridades escolares, la supervisora técnica, un equipo interdisciplinario del Ministerio de Educación y personal policial. La directora aseguró que se escuchó a cada padre y se dejó constancia en actas, cumpliendo con la normativa vigente.

La seguridad en el establecimiento fue reforzada debido a una convocatoria anónima para protestar frente a la escuela. La directora aclaró que no tiene conocimiento de quién organizó la manifestación y que la persona responsable no se presentó en el lugar, según informan medios locales.

El futuro de la docente denunciada

Respecto a la situación laboral de la docente señalada, Leblic indicó que la decisión no está en sus manos. "No es facultad de esta dirección tomar esa decisión, sino de nuestros superiores, quienes están informados de toda la situación", concluyó.

El caso está ahora bajo la supervisión de las autoridades educativas y policiales, y se espera que las investigaciones determinen las medidas a seguir para esclarecer lo sucedido y asegurar la protección de los menores.

