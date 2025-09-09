Tragedia en Zoo de Chile: Un felino salvaje atacó a un guacamayo durante el show (Video)

Un show recreativo en el Buin Zoo, Chile, terminó en tragedia este domingo 7 de septiembre, cuando un serval atacó a una guacamaya roja, durante una demostración educativa. El incidente quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en TikTok, mostrando el desesperado intento de un cuidador por separar al felino del ave.

Según el zoológico, el guacamayo había salido de su “línea natural de presentación” y se encontraba tranquilo, esperando el final de la actividad, cuando el serval lo interceptó en pleno vuelo. El ataque fue descrito como “una reacción natural de su especie”. A pesar de la rápida atención del equipo de Bienestar Animal en el hospital veterinario del zoológico, el guacamayo murió horas después debido a las heridas.

“Esta situación, completamente fuera de lo normal y que no se había producido en más de 10 años de nuestras actividades, nos tiene profundamente dolidos, especialmente considerando que esta ave nació en el Bioparque y fue criada a mano por sus cuidadores”, señalaron desde la institución, que también aseguró estar revisando y reforzando sus protocolos para evitar que algo así vuelva a ocurrir.

El incidente desató críticas sobre la seguridad de los espectáculos con animales. Mauricio Del Valle, director ejecutivo del Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces de Chile, explicó a BioBioChile que la interacción entre depredadores y presas en el mismo espacio es “peligrosa” y que, aunque los animales estén adiestrados, “nunca pierden su instinto de ataque”.

Del Valle agregó que este tipo de exhibiciones está regulado por la Ley 19.473 y fiscalizado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y destacó que “las medidas de seguridad y protocolos existen justamente para evitar este tipo de situaciones y proteger el bienestar de los animales y del público”.

El video del ataque y la trágica muerte del guacamayo ha generado un debate sobre los límites de este tipo de espectáculos y la necesidad de protocolos más estrictos en la interacción entre especies.

Imágenes sensibles:

