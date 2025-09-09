¿Qué pasaría si Bolivia le gana a Brasil? ¡A sacar la calculadora para el repechaje!

Este martes 9 de septiembre, el Estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto (La Paz), será testigo de un partido que puede marcar la historia del fútbol boliviano. La selección nacional se mide ante Brasil en la última jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con la necesidad de un triunfo que mantenga vivo el sueño del repechaje intercontinental.

Bolivia llega con 17 puntos, en la octava posición, y depende no solo de su propio resultado sino también de lo que haga Venezuela, que suma 18 unidades y recibe a Colombia. Si La Verde vence a Brasil y la Vinotinto no gana en Maturín, el repechaje sería una posibilidad concreta en marzo.

El panorama es complicado. La selección llega golpeada tras la derrota 3-0 ante Colombia en Barranquilla y apenas ha conseguido una victoria en sus últimos ocho partidos. Aun así, la altitud de El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, y la pasión de su hinchada son aliados fundamentales.

Brasil, ya clasificado al Mundial, llega con menos presión pero con la obligación de mantener su prestigio. Tras un tramo irregular, la Canarinha recuperó confianza con dos victorias consecutivas, incluyendo un contundente 3-0 frente a Chile. Además, jugarán por primera vez en El Alto, escenario elegido por Bolivia para sacar ventaja de la altura.

El historial reciente no es alentador para La Verde: en septiembre de 2023, Brasil goleó 5-1 en Belém. Sin embargo, el técnico Óscar Villegas insiste en que “esta sí es una final, es nuestro último partido, nos jugamos todo”.

La fórmula de Bolivia: con tres delanteros en ofensiva, buscará contener a Brasil y aprovechar la altura. Jugadores como Ervin Vaca aseguran que “Brasil va a venir a querer ganarnos”, pero La Verde confía en su capacidad de resistencia y estrategia.

¿Qué pasaría si Bolivia gana?

La emoción en las calles de El Alto y La Paz alcanzaría niveles históricos, con hinchas viviendo un partido que podría convertirse en leyenda.

Sería la primera vez desde Estados Unidos 1994 que La Verde tendría una posibilidad real de clasificar a un Mundial después de tantos años de ausencia.

Bolivia sumaría 20 puntos y pasaría a depender únicamente de un empate o derrota de Venezuela frente a Colombia para acceder al repechaje intercontinental.

Brasil, con Carlo Ancelotti al mando, buscará mantener la segunda posición de las Eliminatorias y jugará con algunas modificaciones, sin Neymar ni Vinícius Jr, y con el goleador Kaio Jorge fuera por lesión. El técnico italiano subraya: “La camiseta de Brasil no permite partidos más o menos importantes; todos son importantes”.

La historia está por escribirse en El Alto. Bolivia juega no solo por puntos, sino por la ilusión de un país que se aferra a la altura, la garra de sus jugadores y la posibilidad de un milagro futbolístico ante la poderosa Canarinha.

