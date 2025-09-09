Yapacaní: Investigan la muerte de Marcelo, hallado calcinado en su chaco

La tranquilidad del kilómetro 10 de Faja Norte se vio sacudida con la desaparición de Marcelo C. de 42 años, reportada por su familia el viernes pasado. Tras varios días de búsqueda, la Policía encontró su cuerpo calcinado dentro de su propio chaco en Yapacaní, Santa Cruz.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales observaron restos de fuego esparcidos por el predio y, en medio de ellos, el cadáver de Cejas. Según el coronel Efraín Gutiérrez Moscoso, comandante de la provincia de Ichilo, el levantamiento del cadáver se realizó en posición de cúbito ventral. Las causas exactas de la muerte aún no se han determinado y serán esclarecidas tras la autopsia.

“El chaco se encontraba prácticamente contiguo a otro terreno de propiedad de la víctima. Estamos iniciando la investigación con el círculo familiar más cercano y recabando declaraciones informativas de los familiares y trabajadores”, explicó el coronel.

La familia indicó que Marcelo salió a trabajar el viernes y debía regresar el sábado. Su ausencia prolongada motivó la búsqueda, que culminó con este trágico hallazgo. Las investigaciones continúan con apoyo del personal especializado del DACI de Montero, mientras se espera que los resultados de la autopsia arrojen luz sobre las circunstancias de su muerte.

