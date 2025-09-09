“¡Otra vez me robaron!”, dijo una víctima de la delincuencia en el Barrio Libertad de Santa Cruz

La inseguridad mantiene en zozobra a los vecinos del barrio Libertad, en la zona Pampa de la Isla en Santa Cruz, donde los constantes robos han encendido las alarmas y generado pedidos urgentes de mayor patrullaje policial.

En las últimas horas, un vecino denunció que antisociales ingresaron a su domicilio a plena luz del día y se llevaron electrodomésticos y hasta una garrafa. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el delincuente, sin temor alguno, forzó las puertas y cargó con los objetos robados.

“Sin miedo, ¿no? A los perros, a lo que tiene. Y uno llega a trabajar a las 10 de la noche y ya no pilla su garrafa. No es la primera vez en esta calle; antes me robaron mi tele y mi PC. Ahora otra vez entraron directo a la cocina, forzaron la puerta y se lo llevaron todo”, relató con indignación el dueño de la vivienda.

El afectado confirmó que la denuncia ya fue presentada ante la FELCC en la Pampa de la Isla, pero advirtió que la situación se repite con frecuencia: “Varias veces me han robado, de día incluso. Uno sale a trabajar y regresa sin sus cosas. Necesitamos más seguridad”.

Los vecinos del barrio Libertad piden mayor presencia policial para frenar los constantes robos que vienen afectando a la zona y que ya han dejado a varias familias sin sus pertenencias.

