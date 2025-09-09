Operativo policial ‘sorpresa’ tras ola de crímenes en Entre Ríos

La violencia que sacude al Trópico de Cochabamba en los últimos meses ha puesto en alerta a las autoridades. Este martes, un fuerte contingente policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Fiscalía, desplegó un operativo de alto impacto en el municipio de Entre Ríos, con controles exhaustivos a todo vehículo que ingresa o sale de la zona.

En las últimas semanas, al menos cuatro personas fueron acribilladas en distintos puntos del Trópico, hechos que han encendido las alarmas por la posible presencia de organizaciones criminales operando en la región.

Personal de la Policía está realizando el control de todos los motorizados y motocicletas que circulan por el lugar. Más adelante se realizarán allanamientos en puntos identificados por inteligencia, fue la información proporcionada por los agentes del orden.

Durante el operativo, un conductor fue sorprendido con un rifle tipo Mauser sin autorización legal. “Es para trabajar en el Chaco, allá hay tigres”, explicó el hombre antes de ser detenido por la policía para la verificación del arma, ya que solo es legal portar armas con fines deportivos o de cacería siempre y cuando estén debidamente registradas.

Las autoridades policiales no descartan que detrás de los recientes crímenes existan nexos con el narcotráfico y organizaciones delictivas internacionales, por lo que los controles y allanamientos continuarán en las próximas horas.

