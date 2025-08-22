Santistevan alerta sobre "guerra entre cárteles" en Bolivia tras ola de crímenes

El reciente asesinato de dos personas en un lujoso vehículo en Santa Cruz, acribilladas con más de 60 disparos, es un claro indicio de la “guerra entre organizaciones criminales altamente poderosas” que se libra en el país, según el análisis del militar retirado Jorge Santistevan.

Santistevan advirtió que Bolivia se enfrenta a un aumento de hechos violentos como secuestros, asesinatos por encargo y extorsiones. El experto en seguridad señaló que estas organizaciones "hacen lo que quieren y ejecutan donde quieren", y han logrado penetrar familias, instituciones e incluso "altas esferas políticas".

Según Santistevan, al menos tres grandes grupos criminales operan actualmente en el país: el PCC (Primeiro Comando da Capital), el Comando Vermelho, el Cartel de los Soles, el Cartel del Golfo y los clanes familiares del Chapare.

El crimen de Santa Cruz: ¿un mensaje entre mafias?

El militar retirado profundizó en el caso de Harold Méndez y Leonardo Vaca Diez, quienes fueron asesinados la noche del pasado jueves.

Según su análisis, el asesinato no fue producto de una persecución, sino de un “arreglo interno” entre las organizaciones. Santistevan considera que el uso del mismo vehículo del secuestro no es una casualidad, sino un mensaje. “Los secuestradores o autores intelectuales que secuestraron a Baeza han condicionado en el encuentro que lleven la vagoneta… porque quieren poner en evidencia que esta es otra organización criminal con la que están enfrentándose”, explicó.

Esta escalada de violencia, según Santistevan, podría llevar a Bolivia a una situación similar a la que vivió Colombia en el pasado, donde la criminalidad recurrió a métodos aún más brutales, como el uso de coches bomba.

