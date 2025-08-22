¿Acribillados usaban el vehículo utilizado en el secuestro de Baeza? Esto dijo el Fiscal General

Luego de conocerse las características y la placa del vehículo en el que fueron acribillados Harold Méndez y Leonardo Vaca Diez la noche del jueves 21 de agosto, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que se trata del mismo motorizado utilizado en el secuestro de Erick Roberto Baeza, ocurrido el 29 de julio, por lo que ambos casos estarían vinculados.

“Evidentemente existe una vinculación de las personas que puedan estar metidas en estos hechos. Tenemos un principal objeto de los anteriores delitos, que es el vehículo en el cual estaban las víctimas de este asesinato. Puedo ratificar que se trata del mismo motorizado en el cual se levantó a una persona que fue secuestrada”, afirmó Mariaca en el programa Que No Me Pierda (QNMP).

El fiscal general del Estado no descartó que los fallecidos, de apellidos Méndez y Vaca Diez, pudieran tener antecedentes penales, aspecto que se corroborará en las próximas horas mediante los informes fiscales.

La autoridad también informó que se está investigando el derecho propietario del vehículo en el que murieron las víctimas, registrado a nombre de Fernando Mariaca Chávez.

“Aclaro que esta persona no tiene ningún vínculo familiar conmigo”, precisó Mariaca.

