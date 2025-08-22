Revelan la identidad de los dos hombres acribillados en Santa Cruz

Alrededor de las 19:00 horas, dos personas que circulaban en una vagoneta de lujo por la calle 2 Oeste, zona norte de Santa Cruz, fueron interceptadas y acribilladas por desconocidos.

Las autoridades identificaron a las víctimas como Harold Méndez Erlwein y Leonardo Vaca Diez Gentile.

Según los reportes, vecinos denunciaron haber escuchado múltiples disparos y, al salir de sus viviendas, encontraron los dos cuerpos sin vida.

Cuando llegaron los efectivos policiales, corroboraron que ambas personas ya no tenían signos vitales y presentaban múltiples heridas de bala.

Imágenes difundidas por los testigos muestran que uno de los cuerpos quedó a tres metros de la vagoneta, mientras que el otro permanecía en el asiento del copiloto.

El reporte preliminar indica que se efectuaron al menos 20 disparos contra el vehículo, principalmente en la parte delantera y el parabrisas.

“La división de la escena del crimen continúa trabajando, se ha colectado una importante cantidad de munición, son vainas servidas y se está por determinar el tipo de arma utilizado. Se conformarán equipos de investigación multidisciplinarios”, informó el comandante de la Policía.

La autoridad añadió que la vagoneta está registrada a nombre de Roberto Mariaca, quien está siendo investigado para determinar su posible vínculo con las víctimas.

