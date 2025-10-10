“La exportación fue legal”: Denuncia contra Dorgathen sería una venganza, según la presidenta de la Aduana

Este jueves 9 de octubre se emitió una orden de aprehensión en contra de Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por la presunta comisión del delito de contrabando de exportación agravado. La presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, indicó que la denuncia formaría parte de una "venganza" de unos funcionarios que fueron retirados de la institución.

“Para el caso de la exportación del gas, la Aduana se rige conforme al Decreto Supremo 28174 del 19 de mayo de 2005, que establece legalmente que, para las exportaciones de gas a Brasil y Argentina, derivadas de compromisos en vigencia, no se requerirá autorización alguna por parte de la Superintendencia, hoy Agencia de Hidrocarburos”, explicó Serrudo.

En este sentido, la representante de la Aduana aclaró que en los casos de exportación a Brasil y Argentina no se necesitaría la autorización de esta institución, por lo que aseguró “que la exportación es completamente legal”.

“Cuando revisamos las exportaciones que realiza Bolivia, lo que verificamos es que el contrato se encuentre vigente y, para esta exportación, revisamos el contrato y vimos que se presentó debidamente y, obviamente, se acogieron al DS. 28174 que exenta de autorización a los países de Brasil y Argentina”, reiteró.

Funcionarios denunciantes estaban desvinculados de la Aduana

La presidenta de la Aduana aseguró que los funcionarios que interpusieron la demanda en contra de Armin Dorgathen tenían un memorándum donde se los desvinculaba de esta institución, emitido el 6 de octubre, y señaló que sería una represalia.

“Ellos realizaron la denuncia utilizando el sello de la Aduana cuando el Código Penal señala que esto sería una usurpación de funciones”, afirmó Serrudo, alegando que al momento de realizar la denuncia ya habían sido retirados de sus funciones.

Mira la programación en Red Uno Play