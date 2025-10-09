Emiten orden de aprehensión contra el presidente de YPFB

La Fiscalía Departamental de Tarija, a través del fiscal de materia Yeison Américo Plata Maldonado, emitió una orden de aprehensión contra Armin Ludwig Dorgathen Tapia, dentro de un proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de funcionarios de la Aduana Nacional, por la presunta comisión del delito de contrabando de exportación agravado, tipificado en el artículo 181 del Código Tributario, modificado por la Ley N° 1053 de Fortalecimiento de Lucha contra el Contrabando.

De acuerdo con la resolución, la medida se fundamenta en las atribuciones conferidas al Ministerio Público por el artículo 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 260 y los artículos 70 y 226 del Código de Procedimiento Penal, que facultan al fiscal a ordenar la aprehensión de personas investigadas cuando existan indicios razonables de participación en un hecho delictivo.

El proceso fue iniciado a instancia de Rodrigo Acuña Sánchez (administrador de la Aduana Frontera Yacuiba), junto a Jesús Salvador Vargas Cruz (técnico en gestión aduanera y operativa de la Gerencia Regional Tarija).

Ambos denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con una exportación ilegal que habría vulnerado las normas aduaneras vigentes.

La orden establece que el investigador asignado al caso o cualquier funcionario policial no impedido deberá ejecutar la aprehensión conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, disponiendo que el investigado no consigne.

El documento fue emitido en la ciudad de Yacuiba el 8 de octubre de 2025, y lleva la firma del fiscal Yeison Américo Plata Maldonado, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Tributarios y Aduaneros.

