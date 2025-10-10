¡Nadie lo esperaba! Gato Pozo y ‘Style Bolivia’ fueron enviados a la gala de eliminación

La noche cerró con sorpresa total. Al finalizar el programa en vivo, se cerró el periodo de votación del público, que esta semana tuvo la oportunidad de apoyar a su equipo favorito según su interpretación en la temática de películas.

Sin embargo, Gato Pozo y la academia ‘Style Bolivia’ no lograron reunir el apoyo suficiente y quedaron en último lugar, por una diferencia mínima en los votos, algo que dejó atónitos a los presentes.

Así quedaron los resultados:

Erika Valencia y Dazan Company: 25,8%

Juandy y Legacy: 25,3%

Iribel Méndez y Fusión Dance: 24,5%

Gato Pozo y Style Bolivia: 24,0%

La diferencia entre los cuatro equipos fue casi imperceptible, reflejando lo reñida que está la competencia.

Ahora, Gato Pozo y su equipo deberán volver al escenario este domingo en la esperada gala de eliminación, donde tendrán que defender su permanencia.

Junto a ellos también se presentarán Marcela Palacios, Basti y Alvinich, en una noche que promete estar cargada de emoción, nervios y sorpresas.

La cita es imperdible: este domingo, en una gala donde todo puede pasar.

Mira la programación en Red Uno Play