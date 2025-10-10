TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Nadie lo esperaba! Gato Pozo y ‘Style Bolivia’ fueron enviados a la gala de eliminación

El equipo fue el menos votado por el público, con una diferencia mínima frente a sus competidores.

Silvia Sanchez

09/10/2025 23:51

La noche cerró con sorpresa total. Al finalizar el programa en vivo, se cerró el periodo de votación del público, que esta semana tuvo la oportunidad de apoyar a su equipo favorito según su interpretación en la temática de películas.

Sin embargo, Gato Pozo y la academia ‘Style Bolivia’ no lograron reunir el apoyo suficiente y quedaron en último lugar, por una diferencia mínima en los votos, algo que dejó atónitos a los presentes.

Así quedaron los resultados:

  • Erika Valencia y Dazan Company: 25,8%

  • Juandy y Legacy: 25,3%

  • Iribel Méndez y Fusión Dance: 24,5%

  • Gato Pozo y Style Bolivia: 24,0%

La diferencia entre los cuatro equipos fue casi imperceptible, reflejando lo reñida que está la competencia.
Ahora, Gato Pozo y su equipo deberán volver al escenario este domingo en la esperada gala de eliminación, donde tendrán que defender su permanencia.

Junto a ellos también se presentarán Marcela Palacios, Basti y Alvinich, en una noche que promete estar cargada de emoción, nervios y sorpresas.

La cita es imperdible: este domingo, en una gala donde todo puede pasar.

