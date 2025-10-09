Esta noche cierra una de las semanas más esperadas en ‘La Gran Batalla’, con presentaciones inspiradas en películas icónicas y cuatro equipos buscando mantenerse en competencia.

Los participantes se prepararon durante días para brillar en el escenario más grande de la televisión boliviana, donde el jurado evaluará técnica, interpretación e imitación cinematográfica.

Los equipos que se presentan hoy son:

Erika Valencia y la academia Dazan Company Panteras Iribel Méndez y la academia Fusion Dance Juandy y la academia Legacy Gato Pozo y la academia Style Bolivia

La temática de la semana permitió a los equipos mostrar toda su creatividad para interpretar escenas de películas reconocidas a nivel mundial, donde la evaluación está dirigida al baile, imitación e interpretación de algunas escenas del film.

Hasta ahora, tres equipos ya fueron nominados a la gala de eliminación, y hoy se conocerá al último equipo que defenderá su lugar este próximo domingo.

Foto Red Uno

