La gran batalla

Última noche de competencia con temática de películas en ‘La Gran Batalla’: cuatro equipos buscan salvarse

FamLa semana de películas llega a su cierre en 'La Gran Batalla' con cuatro equipos en competencia. Hoy se define quién sigue y quién va a eliminación.

Silvia Sanchez

09/10/2025 19:48

Esta noche cierra una de las semanas más esperadas en ‘La Gran Batalla’, con presentaciones inspiradas en películas icónicas y cuatro equipos buscando mantenerse en competencia.

Los participantes se prepararon durante días para brillar en el escenario más grande de la televisión boliviana, donde el jurado evaluará técnica, interpretación e imitación cinematográfica.

Los equipos que se presentan hoy son:

  1. Erika Valencia y la academia Dazan Company Panteras

  2. Iribel Méndez y la academia Fusion Dance

  3. Juandy y la academia Legacy

  4. Gato Pozo y la academia Style Bolivia

 

La temática de la semana permitió a los equipos mostrar toda su creatividad para interpretar escenas de películas reconocidas a nivel mundial, donde la evaluación está dirigida al baile, imitación e interpretación de algunas escenas del film.

Hasta ahora, tres equipos ya fueron nominados a la gala de eliminación, y hoy se conocerá al último equipo que defenderá su lugar este próximo domingo.

Mira la programación en Red Uno Play

