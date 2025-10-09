Sisi Eguez impactó como Cruella, pero recibió observaciones del jurado

La noche de competencia continuó con la presentación de Sisi Eguez junto a la academia de baile “Passion Dance Bolivia”, quienes interpretaron el tema “One Way or Another”, parte del soundtrack de la exitosa película “Cruella”.

La coreografía destacó por su energía y la personificación del personaje principal, aunque los jueces realizaron varias observaciones respecto a la interpretación y al nivel de dificultad.

El primero en pronunciarse fue Tito Larenti, quien valoró el trabajo escénico, pero señaló que la propuesta final se alejó de lo que el equipo había planificado:

“Esto es montar un show, realmente se rajaron para traer algo bueno al público. No llegaron a lo que tenían preparado por varias fallas, pero mostraron lo mejor. Hubo personaje, presencia escénica, me gustó muchísimo, aunque siento que no trajeron lo que ustedes querían”, sostuvo el juez.

Por su parte, Elka Meyer resaltó la conexión con el personaje, pero advirtió detalles técnicos a mejorar:

“Nos dieron al personaje, aunque hubo momentos donde dejó de cantar y se escondía. Solo recomiendo cuidar la técnica y trabajar un poco más para que la puesta en escena no se ensucie”, manifestó.

En tanto, Gabriela Zegarra elogió la energía del grupo y la manera en que lograron recrear varias escenas de la película:

“Metieron de todo y tomaron en cuenta a todos los bailarines. Entraron en personaje. Tal vez faltó un poco más de tiempo para practicar; no estuvo mal, estuvo bueno, pero pudo ser fenomenal”, afirmó.

El jurado Rodrigo Massa cerró la ronda de devoluciones destacando el nivel de exigencia del montaje, aunque pidió mayor interpretación corporal:

“El nivel de dificultad fue alto, pero deben dejar un poco de lado la caricatura y mostrar más al personaje real. Me faltó más interpretación corporal”, observó.

Finalmente, Sisi Eguez y su coach agradecieron las devoluciones y reconocieron que tuvieron algunos contratiempos antes de la presentación, aunque destacaron el esfuerzo y compromiso del equipo por brindar un buen espectáculo.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

