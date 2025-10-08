¡No le alcanzó! El público envió a eliminación a Basti y a la academia 'Aurea Crew'

Dentro de la dinámica de nominación para la gala de eliminación, tras finalizar la presentación de todos los equipos participantes de la noche, se cerró el tiempo de votación del público, y Basti junto a su academia de baile, no logró el apoyo esperado.

La votación terminó de la siguiente manera:

Cisco Moreno y la academia de baile “Urban Vibes” obtuvo el 28,7%

Ezequiel Serres y la academia de baile “Bamboleo” logró el 26,8%

Eugenia Redin y la academia “Power Dance” se quedó con el 22,7%

El último lugar fue para Basti y la academia “Aurea Crew” con el 21,8%

Recordemos que, a lo largo de esta semana, el público es el encargado de elegir al equipo nominado de la noche mediante su votación en el link: voto.reduno.com.bo

El tiempo de votación para que el público pueda apoyar a su equipo favorito inicia junto al programa en vivo, y concluye al finalizar las presentaciones, quien lograr menos apoyo, queda nominado a la gala de eliminación.

Hasta ahora, Alvinich y la academia artística CCM junto a Basti y Aurea Crew, son los dos nominados.

