TEMAS DE HOY:
Robo millonario Violencia Infantil reo tiktokero

21ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¡No le alcanzó! El público envió a eliminación a Basti y a la academia 'Aurea Crew'

El equipo del cochabambino no logró el apoyo necesario para evitar ser nominado.

Silvia Sanchez

07/10/2025 22:56

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Dentro de la dinámica de nominación para la gala de eliminación, tras finalizar la presentación de todos los equipos participantes de la noche, se cerró el tiempo de votación del público, y Basti junto a su academia de baile, no logró el apoyo esperado.

La votación terminó de la siguiente manera:

Cisco Moreno y la academia de baile “Urban Vibes” obtuvo el 28,7%

Ezequiel Serres y la academia de baile “Bamboleo” logró el 26,8%

Eugenia Redin y la academia “Power Dance” se quedó con el 22,7%

El último lugar fue para Basti y la academia “Aurea Crew” con el 21,8%

Recordemos que, a lo largo de esta semana, el público es el encargado de elegir al equipo nominado de la noche mediante su votación en el link: voto.reduno.com.bo

El tiempo de votación para que el público pueda apoyar a su equipo favorito inicia junto al programa en vivo, y concluye al finalizar las presentaciones, quien lograr menos apoyo, queda nominado a la gala de eliminación.

Hasta ahora, Alvinich y la academia artística CCM junto a Basti y Aurea Crew, son los dos nominados.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD