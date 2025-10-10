¡Faltó impacto! Gato Pozo y 'Style Bolivia' no convencieron con su versión de 'Wonka'

En la última noche de la temática de películas, Gato Pozo y la academia Style Bolivia abrieron la gala con una puesta en escena basada en “Wonka”, interpretando la canción “Un sombrero lleno de ilusión”. El escenario se llenó de color, alegría y personajes emblemáticos, como el propio Willy Wonka y los Oompa Loompas.

A pesar del entusiasmo y la energía del grupo, los jueces coincidieron en que la coreografía no logró conmover del todo al público, destacando la parte técnica, pero cuestionando la falta de interpretación emocional.

El juez Tito Larenti reconoció el esfuerzo y la coordinación del equipo, pero señaló que la presentación no logró conectar con él a nivel sentimental.

“No digo que esté mal logrado, pero no me llegó, así como la presentación de otros compañeros, yo vería eso también, la sensibilidad de como traslado a la escena”, expresó.

Por su parte, Elka Meyer destacó la prolijidad y el trabajo técnico de los bailarines.

“Me pareció una buena propuesta, bien trabajada y en tiempo. Sin embargo, transmitir emociones también es parte del arte escénico”, apuntó.

La juez Gabriela Zegarra valoró la creatividad del equipo y la sincronía con la letra, pero coincidió en que el show pudo dar más.

“La presentación no fue menos, me gustaría que en una próxima presentación se muestre un poco más, hubieran podido explotar más, me faltó eso, el que tenga deseo de hacerlo”, comentó.

En contraste, Rodrigo Massa resaltó el compromiso y la evolución del grupo, reconociendo el trabajo emocional que reflejaron en su actuación.

“Se nota cuando alguien está arriba del escenario, y se nota mucho más cuando hay trabajo interno, tu trabajo si me emocionó, porque hay bastante trabajo”, afirmó.

Antes de abandonar el escenario, Gato Pozo agradeció el apoyo de su academia y aseguró que seguirán perfeccionando su propuesta para sorprender en las próximas galas.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

