“Que muestren el plan de gobierno que tiene cada uno”: gran expectativa ciudadana ante el debate presidencial

A pocos días del debate presidencial previsto para este domingo, las expectativas de la ciudadanía giran en torno a un pedido común: escuchar propuestas claras, viables y con un camino definido para su cumplimiento.

En un sondeo realizado en las calles, los ciudadanos coincidieron en que el debate es fundamental para tomar una decisión consciente el próximo 19 de octubre, en un contexto marcado por la crisis económica y la escasez de combustible.

“Para conocer, digamos, las opciones que tienen, digamos, que van a brindar para el país. Ojalá que, en este debate, haya proyectos que nos induzcan en que hay una salvación, no que vamos a seguir en el mismo pozo”, expresó un vecino.

Otros remarcaron que no basta con enumerar promesas, sino que es necesario detallar cómo se llevarán a cabo. “Básicamente por las propuestas que van a dar los candidatos, porque considero que el cumplir es muy importante y esperamos que en el debate también se diga el cómo van a implementar estas propuestas”, dijo otro entrevistado.

La influencia del debate en el voto también fue resaltada por varios ciudadanos. “Claro que sí, porque yo creo que ahora hay que votar, hay que ser mucho más racional en el voto porque no estamos jugando la vida del país”, señaló un vecino.

Una transeúnte coincidió en que la confianza se gana con hechos: “Primeramente es importante conocer las propuestas que ellos tienen para mejorar el futuro del país, pero mucho influye también que si es que lo van a cumplir. Porque muchas veces las propuestas que lanzan todos los candidatos, ya sea ahora o años anteriores, solamente se quedan en palabras”.

Finalmente, otro ciudadano resumió el sentir general: “Es tan importante porque ahí van a demostrar realmente qué es lo que quieren para el país. Dios va a querer que ellos realmente no entren en la guerra sucia. Y que muestren, bien resumido, el plan de gobierno que tiene cada uno. Lo que queremos es un cambio total”.

Mira la programación en Red Uno Play