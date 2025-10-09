¿Quién lidera la intención de voto? Red Uno presenta la gran encuesta nacional este viernes

Este viernes 10 de octubre, la Red Uno presentará la gran encuesta nacional con los datos más recientes sobre la preferencia electoral de cara al balotaje presidencial que se celebrará el próximo 19 de octubre.

La encuesta mostrará cómo se encuentran las intenciones de voto entre Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge “Tuto” Quiroga, por la alianza Libre.

La presentación del estudio estadístico comenzará a las 22:00 horas y será transmitida por Red Uno y sus plataformas digitales de YouTube, Facebook y TikTok.

El espacio contará con la participación de un panel de expertos que analizarán en profundidad los datos nacionales y regionales, aportando contexto y perspectivas sobre la situación actual de la carrera presidencial.

Con el sufragio programado para el 19 de octubre, esta encuesta llega en un momento clave para conocer el pulso real de los votantes y las posibles tendencias que definirán al próximo presidente del país.

