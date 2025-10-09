TSE evaluará en Sala Plena la propuesta de Arce de convocar una cumbre para garantizar el balotaje

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que se analizará en una nueva Sala Plena la propuesta del presidente Luis Arce de convocar a una cumbre entre los cuatro Órganos del Estado para garantizar la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.

“La propuesta del presidente la analizaremos en una nueva Sala Plena para dar una respuesta institucional. Lamentablemente, el tiempo es un enemigo, ya que estamos a pocos días del proceso electoral; sin embargo, se analizará y se dará a conocer la respuesta”, expresó Ávila.

El pedido de Arce surge en medio de una controversia por el proyecto de ley que pretende cesar de sus funciones a los vocales del TSE, impulsado por algunos senadores del MAS. Según Ávila, esta acción podría paralizar el proceso electoral en curso.

“Si el pedido de cese de funciones se concretara, significaría descabezar el Órgano Electoral y dejar sin autoridad al ente que debe garantizar la elección. Debemos hablarle con la verdad al pueblo boliviano”, advirtió.

Ávila denunció que hay una intención de frenar el balotaje presidencial entre Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Quiroga (Libre) y calificó la situación como un intento de golpe a la democracia.

“Este legislador (Pedro Benjamín Vargas) debe decir la verdad. La verdadera intención de este proyecto de ley es suspender la segunda vuelta electoral”, aseguró el vocal.

El TSE reiteró su compromiso con la democracia y ratificó que el proceso electoral sigue en pie para el próximo 19 de octubre, cuando más de 7,9 millones de bolivianos acudirán a las urnas.

