Envían a Palmasola a sujetos que alquilaban vehículos para venderlos en provincias

Dos hombres fueron enviados con detención preventiva a la cárcel de Palmasola, acusados de haber alquilado vehículos para luego comercializarlos ilegalmente en otras regiones del país.

La decisión fue tomada por la autoridad judicial tras la fundamentación presentada por el Ministerio Público, que solicitó una detención preventiva de 90 días mientras continúan las investigaciones.

El fiscal Richard Almanza, encargado del caso, explicó que se trata de un delito de hurto agravado, y que los imputados no habrían actuado solos.

“Estamos hablando de un hurto agravado, donde no solamente habrían participado ellos, sino que también hay otras personas involucradas, a las cuales vamos a seguir investigando con el fin de identificarlas y ponerlas ante el control judicial por este hecho delictivo”, afirmó Almanza.

Según detalló el fiscal, los acusados se acercaban a empresas de alquiler de vehículos, realizaban el pago correspondiente para obtener los motorizados y, en lugar de devolverlos, los trasladaban a municipios del interior, como Yapacaní, donde eran comercializados ilegalmente.

“El objetivo no era dañar los vehículos, sino llevarlos a otros municipios, quitarles las placas y venderlos como si fueran indocumentados, lo que en la jerga se conoce como ‘chutos’”, explicó Almanza.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para dar con los demás implicados en esta red delictiva dedicada a la apropiación y venta ilegal de vehículos. “Tenemos información de que hay más personas involucradas, incluso quienes se encargaban del traslado. Vamos a identificarlas y ponerlas ante la justicia”, concluyó el fiscal.

