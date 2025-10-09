Se suspendió el partido de Boca ante Barracas por la muerte de Miguel Ángel Russo

La muerte de Miguel Ángel Russo sacudió al mundo del fútbol argentino. El experimentado entrenador, quien transitaba su tercer ciclo como director técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles, generando una ola de conmoción en todo el país.

A raíz de esta dolorosa noticia, el partido entre el Xeneize y Barracas Central, previsto para el sábado por la fecha 12 del Torneo Clausura, fue oficialmente suspendido.

La Liga Profesional de Fútbol anunció la postergación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales:

“Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas y Boca, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura”. La nueva fecha del encuentro será reprogramada en los próximos días.

Barracas Central, próximo rival de Boca, también se manifestó con un emotivo mensaje dirigido a Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

“El club le comunica a su presidente, el señor Juan Román Riquelme, que Barracas está enteramente a disposición de las decisiones que crean pertinentes ante esta noticia (...). El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga", expresó el presidente de Barracas, Matías Tapia.

Además de Boca, decenas de clubes argentinos y la propia AFA enviaron mensajes de condolencias a la familia de Russo. Su legado, su trayectoria y su ejemplo como profesional y ser humano fueron destacados por colegas, jugadores y fanáticos.

