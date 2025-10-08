¡Baja sensible! Macazaga fue desafectado de La Verde por lesión

El defensor nacional Lucas Macazaga no continuará en la concentración de la selección boliviana tras confirmarse una lesión que lo deja fuera de los amistosos frente a Jordania y Rusia este viernes y el próximo martes.

A través de un comunicado oficial, el cuerpo médico de la selección informó:



“El Cuerpo Médico de la Selección Nacional informa que, tras la evaluación médica correspondiente, el jugador Lucas Macazaga, del Club Leganés, ha sido desafectado por lesión de la convocatoria para los partidos amistosos frente a Jordania y Rusia. En su reemplazo, ha sido convocado José Martínes, del CSKA 1948, quien se incorporará de inmediato a la concentración.”

Con esta baja, La Verde pierde a uno de sus defensores que se perfilaba para ser tomado en cuenta en el onceno titular, mientras que José Martínes se sumará de inmediato al grupo para ponerse a disposición del cuerpo técnico nacional, comandado por Óscar Villegas.

