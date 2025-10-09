Caída de rueda de la fortuna deja dos personas con fracturas; investigan a la dueña

El colapso de una rueda de la fortuna en la feria de Alasitas, ocurrido la noche del martes 7 de octubre en la zona del Cambódromo, dejó un saldo de al menos 15 personas heridas, entre ellas dos con fracturas graves de pelvis, según confirmó el Ministerio Público.

El accidente se produjo mientras la estructura operaba con decenas de personas a bordo, provocando pánico entre los asistentes. Testigos relataron haber escuchado un fuerte estruendo antes de ver cómo la enorme rueda se desplomaba sobre algunos puestos del lugar.

"Escuché un sonido fuerte y luego vimos a la gente corriendo, junto con las ambulancias", relató uno de los visitantes.

Un paramédico que participó en el rescate detalló que al menos dos de los heridos presentan fracturas de pelvis, mientras que otros sufrieron lesiones leves. Algunas de las víctimas quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos de la estructura, lo que dificultó su rescate.

“Tenemos en la clínica dos pacientes con fracturas de pelvis graves. Fue una situación muy complicada, hubo personas que quedaron entre los fierros", detalló el socorrista.

Tras el incidente, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación de oficio por el presunto delito de lesiones culposas.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que se está convocando a declarar a la propietaria de los juegos mecánicos.

“Se ha registrado un suceso donde aparentemente hubo una falla estructural o deterioro en la infraestructura del juego. Se ha activado la investigación contra autores por lesiones culposas. Se citará a la propietaria del puesto y se evaluará la situación jurídica en el menor tiempo posible”, sostuvo Zeballos.

Cuestionamientos a la seguridad

Las imágenes de la estructura caída, así como videos que circularon en redes sociales mostrando presuntas reparaciones improvisadas con cinta adhesiva, generaron una ola de críticas sobre la seguridad de los juegos en la feria.

Rogelio Sahonero, presidente de la Federación de Mecánicos, advirtió sobre la falta de estabilidad y mantenimiento de los equipos, señalando que los soportes eran de madera mal fijada.

“Como técnico, no enviaría a mis hijos a un lugar donde ya se evidenció que la construcción es de mala calidad”, declaró.

La Alcaldía de Santa Cruz informó que los juegos mecánicos de la feria de Alasitas permanecerán clausurados durante tres días para que se realicen inspecciones y se subsanen las fallas detectadas.

Sin embargo, técnicos advierten que una reparación seria podría tardar meses, y cuestionan la viabilidad de reanudar las actividades en tan corto plazo.

