¡Terrible! Le ofrecieron yogur en la flota y lo doparon en el viaje de Oruro a La Paz

Un adulto mayor llegó inconsciente desde Oruro hasta la Terminal de Buses de La Paz, este miércoles tras haber sido dopado al interior de una flota, fue trasladado a un centro médico, donde permaneció por tres horas hasta estabilizarse.

En las imágenes se observa que el hombre estaba dormido en el último asiento del bus, sin reaccionar, mostrando claros signos de haber sido dopado.

“El bus llegó aproximadamente a las 14:00 horas, y el chofer nos indicó que la persona estaba durmiendo. Al verificar, vimos que estaba dopada”, manifestó el supervisor de la Terminal de Buses de La Paz, Juan Manuel.

Efectivos policiales, junto con personal de la alcaldía, intervinieron y trasladaron al adulto mayor en silla de ruedas, ya que no podía mantenerse de pie. Permaneció en ese estado por más de tres horas.

“Lo llevamos a un centro de asistencia para que verificaran su estado de salud. Mientras tanto, permanece en nuestro albergue, recuperándose, para que sus familiares puedan trasladarlo a su hogar”, afirmó el funcionario.

Se constató que el adulto mayor no contaba con sus pertenencias, por lo que las autoridades recomiendan a la población que viaja en buses interdepartamentales no aceptar alimentos ni bebidas de desconocidos.

Este sería el séptimo caso de adultos mayores dopados que llegan en buses desde Oruro hasta la ciudad de La Paz.

