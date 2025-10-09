Campaña 'Tu ropa da esperanza' busca recaudar fondos para un ecógrafo mamario en el Oncológico

La Liga Cruceña Estudiantil de Oncología y la Legión Cruceña de Lucha Contra el Cáncer impulsan la campaña solidaria “Tu ropa da esperanza”, una iniciativa que tiene como objetivo recolectar ropa en buen estado para recaudar fondos destinados a la compra de un equipo de ecografía mamaria para el Instituto Oncológico de Santa Cruz.

La campaña consiste en la donación de prendas y accesorios que luego serán parte de un desfile benéfico, programado para los días 25 y 26 de octubre en Manzana Uno, en el centro de la ciudad. Como gesto simbólico y conmovedor, las modelos del desfile serán pacientes con cáncer de mama.

Los puntos de acopio habilitados para dejar las donaciones son:

Universidad Católica Boliviana (UCB)

Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA)

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM)

La recolección estará vigente hasta el 10 de octubre, por lo que se invita a toda la población a sumarse con ropa y accesorios en buen estado.

Además de recaudar fondos, la campaña busca concienciar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, una de las principales causas de muerte entre mujeres en Bolivia.

“Cada prenda donada es un gesto de solidaridad y una oportunidad para dar esperanza a quienes más lo necesitan”, expresaron desde la organización.

