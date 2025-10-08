El presidente de la Cámara de Transporte del Oriente, Luis Añez, expresó su preocupación y molestia por la persistente escasez de combustible que afecta a distintos sectores del país, denunciando que los transportistas llevan varios días realizando filas para abastecerse sin una respuesta clara de las autoridades.

“Lamentable esta situación, por falta de combustible estamos haciendo filas ya cuatro días para abastecernos, y ahora sale el presidente de Yacimientos con una declaración totalmente irresponsable, donde dice que no tiene dólares, que no tiene condiciones para comprar combustible, y crea una especulación mayor”, manifestó Añez a la Red Uno.

El dirigente señaló que las filas en las estaciones de servicio se han extendido de manera considerable, afectando principalmente la compra de diésel, indispensable para el transporte de carga y pasajeros. “Ahora las filas son enormes, se están abasteciendo algunas estaciones de servicio, pero las filas son enormes para la compra de combustible. La verdad que es irresponsable el presidente. No entendemos cuál es el fin, ¿lavarse las manos? Estuvo cinco años como presidente de Yacimientos y no hizo nada, y en cuatro o cinco días dice que no hay dólares para comprar; la verdad es que es una especulación”, cuestionó.

Añez también denunció que los bloqueos en las zonas de Mora y Abapó agravan la crisis, impidiendo el paso del transporte que trae combustible desde Argentina y Paraguay. “Tenemos un bloqueo hace varios días en Mora y no ha sido atendido. Por tanto, no va a poder pasar el combustible que viene de Argentina y Paraguay. En Abapó estamos cinco días sin poder pasar el transporte de carga y el transporte de pasajeros. Estamos esperando cinco días que desalojen Abapó y Mora y nada”, advirtió.

