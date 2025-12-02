Yujra: “Hay que levantar la subvención para que se acabe esta corrupción”

En el marco de los recientes allanamientos simultáneos realizados por la Fiscalía en oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en todo el eje central del país, el sector del transporte pesado se pronunció al respecto.

El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, aseguró que estas irregularidades fueron denunciadas por su sector desde hace más de dos años. Según explicó, durante este tiempo se habría advertido la desaparición de cisternas completas de combustible y la existencia de un “contrabando hormiga” en zonas fronterizas, donde se trasladan hasta 200 litros por viaje para su reventa a un precio mayor.

“La subvención es un cáncer. Siempre va a haber desvíos de combustible mientras siga existiendo”, afirmó Yujra. “Esto no se soluciona metiendo preso a más gente ni con más efectivos policiales. Hay que trabajar levantando la subvención; mientras no se toque ese tema, el combustible va a seguir faltando”.

El dirigente también cuestionó la magnitud de la afectación económica revelada por YPFB, que estimó en 1.000 millones de dólares por operaciones irregulares internas y externas. Yujra sostuvo que la cifra podría ser aún mayor, considerando que muchos casos no habrían sido detectados.

Asimismo, denunció que la diferencia de precios del combustible entre Bolivia y los países vecinos alimenta un negocio lucrativo para redes de contrabando:

“El gobierno sigue subvencionando, sigue regalando plata. Compran aquí barato y lo venden más caro afuera. Esto ya no se puede seguir permitiendo”.

Finalmente, el dirigente reiteró que la eliminación de la subvención permitiría normalizar el abastecimiento, frenar la corrupción y evitar que grupos aprovechen la brecha de precios para enriquecerse ilegalmente.

Mira la programación en Red Uno Play