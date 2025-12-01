"Después de 20 años se va a destapar toda la corrupción del MAS", afirmó Parejas

El presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Fernando Parejas, se pronunció sobre las intervenciones que se están realizando en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), destacando el trabajo de la Comisión de la Verdad y la actuación del presidente, Rodrigo Paz.

“Creo que es parte de lo que ha dicho el presidente, que está haciendo la Comisión de la Verdad, en la cual después de 20 años vamos a destapar toda la corrupción que viene acarreando este gobierno del MAS”, afirmó Parejas.

El legislador señaló que estas acciones buscan llevar a la justicia a quienes han cometido irregularidades: “Se está destapando toda la verdad y tiene que ir a pagar a la justicia, a toda la gente que se le ha robado la plata de la gente”.

Asimismo, Parejas aclaró que no se debe satanizar a la empresa en sí, sino a los funcionarios que habrían hecho un mal uso de esta institución: “Creo que no hay que satanizar a la empresa, sino a los funcionarios que han llevado un mal uso de esta empresa tan icónica para todos los bolivianos”.

El dirigente político también valoró la gestión del presidente, Rodrigo Paz, y su rápida intervención en los casos de corrupción: “De parte de los bolivianos estamos viendo con buen ánimo las actitudes del presidente Rodrigo Paz, que en menos de un mes está tomando cartas en el asunto y destapando todos estos temas de corrupción que tanto le preocupan a la ciudadanía, de los cuales aplaudimos y apoyamos”.

La Brigada Parlamentaria de Santa Cruz reiteró su respaldo a las investigaciones y afirmó que se mantendrá atenta al desarrollo de los procesos judiciales que deriven de estas auditorías.

