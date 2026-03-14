En "fracción de minutos": Visitaba a su suegro y le robaron la moto

La inseguridad en la ciudad de Santa Cruz suma una nueva víctima. Una joven denunció el robo de su motocicleta, que fue sustraída la noche de este viernes en las inmediaciones de la Avenida Alemana. El hecho ocurrió a pocos metros de la vivienda donde la propietaria se encontraba de visita.

Según el relato de la víctima y el registro de las cámaras de seguridad de la zona, el robo se produjo cerca de las 22:00 horas. La motocicleta permaneció parqueada sobre la acera aproximadamente una hora mientras la joven ingresaba al domicilio de su suegro.

Aproximadamente a las 23:00, las imágenes muestran a dos sujetos a bordo de otra motocicleta circulando de manera sospechosa. "Pasaron vigilando la zona y, como vieron que está bien oscura, volvieron y se la llevaron", relató la afectada.

Audacia criminal: Pese a que el motorizado contaba con el bloqueo de seguridad de fábrica, los delincuentes utilizaron una herramienta para quebrar el sistema en cuestión de segundos y huir con el vehículo.

Tras percatarse del robo, la víctima sentó la denuncia formal ante la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE). La policía realiza rastrillajes preventivos y analiza los videos de vigilancia para identificar a los autores.

La joven lamentó la vulnerabilidad de la zona y la rapidez con la que operan estos grupos delictivos, quienes aprovechan la escasa iluminación de algunas calles cruceñas para cometer sus ilícitos.

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