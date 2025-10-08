Poca asistencia de jurados en las capacitaciones: ¿Cuánto es la sanción por no cumplir con su rol?

A menos de dos semanas del balotaje presidencial previsto para el próximo 19 de octubre, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz alertó sobre la inasistencia de jurados electorales a las capacitaciones.

El vicepresidente del TED Santa Cruz, José Miguel Callejas, informó que en la jornada de ayer, correspondiente a la capacitación de la circunscripción 44, se registró un 95% de ausentismo por parte de los jurados convocados.

“Llamamos a la reflexión a aquellos jurados que no han asistido. Recordamos que no cumplir con su rol conlleva una sanción económica del 50% del salario mínimo nacional, lo que equivale aproximadamente a 1.375 bolivianos”, declaró Callejas.

La preocupación del TED no es infundada. En el monitoreo realizado este martes en la circunscripción 45, de los 60 jurados electorales convocados, apenas 20 asistieron a la capacitación.

Callejas recalcó la importancia de estos talleres de formación, ya que los jurados electorales son la máxima autoridad en las mesas de sufragio y son responsables del correcto llenado del acta de escrutinio y cómputo.

“Si un jurado no recibe la capacitación, no va a poder administrar correctamente la mesa ni llenar de forma adecuada el acta. Esto podría afectar la transparencia y legalidad del proceso”, advirtió.

El Tribunal Electoral continúa realizando capacitaciones en diferentes unidades educativas de Santa Cruz, e insiste en el llamado a la responsabilidad cívica de los ciudadanos designados como jurados.

“Esta es una elección histórica. Necesitamos jurados capacitados y comprometidos con la democracia”, concluyó Callejas.

