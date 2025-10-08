Gobierno desplegará a más de 27 mil efectivos policiales para garantizar la seguridad en la segunda vuelta

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este miércoles que un total de 27.202 efectivos policiales serán desplegados en todo el país para garantizar la seguridad durante la segunda vuelta electoral del próximo 19 de octubre, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La autoridad brindó el anuncio tras sostener una reunión con los vocales del TSE, en la que se definieron las acciones logísticas y operativas para resguardar el desarrollo del proceso electoral.

“En el plan de operaciones se ha determinado que 27.202 efectivos policiales, es decir, un incremento del 240% en relación con las elecciones de meses pasados, se encargarán de brindar todas las medidas de seguridad el próximo 19 de octubre”, explicó Ríos.

El ministro destacó que este despliegue constituye una muestra del compromiso del Gobierno nacional con la democracia y la transparencia electoral, garantizando que la población pueda acudir a las urnas en un ambiente de orden y tranquilidad.

“Reafirmamos nuestro compromiso de resguardar todo el proceso eleccionario y de garantizar que la voluntad del pueblo boliviano sea respetada”, aseguró.

Asimismo, Ríos recordó que el presidente Luis Arce alertó este mismo día sobre un intento de atentar contra la democracia en la Asamblea Legislativa, donde se habría pretendido impulsar un proyecto de ley para suspender a los vocales del TSE y prorrogar el mandato de autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo.

“El Gobierno nacional continuará trabajando con total responsabilidad y firmeza para que el proceso democrático se desarrolle con normalidad y sin ningún tipo de interferencia”, afirmó el ministro de Gobierno.

