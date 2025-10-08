El gobernador de Santa Cruz y líder de la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, denunció este miércoles un nuevo intento del Movimiento al Socialismo (MAS) de vulnerar la democracia, al promover la destitución de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y buscar impedir la realización de la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre.

“Con total claridad y contundencia rechazamos un nuevo intento del MAS de atentar contra la democracia, al tratar de cesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y evitar que haya una segunda vuelta”, expresó Camacho a través de sus redes sociales.

La autoridad departamental señaló que este tipo de acciones representan una amenaza directa al estado de derecho y a la voluntad popular expresada en las urnas. “Como gobernador y presidente de Creemos hago pública esta denuncia, y pido a todos los que defendemos el estado de derecho que estemos alertas ante este intento de atentar contra la democracia”, agregó.

Camacho reiteró que los bolivianos deben mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de alterar el proceso electoral y exhortó a las instituciones democráticas del país a garantizar la continuidad del calendario electoral y la transparencia del balotaje.

La cámara de senadores postergó el tratamiento del proyecto de ley para cesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta conocer el informe de la comisión de Constitución que concluye en su plazo de revisión en los próximos días.

Mire la publicación del Gobernador Luis Fernando Camacho:

Mira la programación en Red Uno Play