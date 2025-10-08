Este jueves se llevará a cabo la audiencia cautelar de Gualberto D. V., de 47 años, principal sospechoso del feminicidio de Sonia, una mujer no vidente de 53 años, cuyo cuerpo fue hallado 14 días después del crimen en su domicilio.

De acuerdo con el informe policial, el hombre habría cerrado con candado la habitación donde ocurrió el hecho, dejando el cuerpo en el lugar. La denuncia fue activada tras el aviso de vecinos, quienes alertaron por fuertes olores provenientes de la vivienda.

El hallazgo reveló que el cuerpo de la víctima ya presentaba un avanzado estado de descomposición.

Inicialmente investigado como un caso de muerte sospechosa, el Ministerio Público cambió el tipo penal a feminicidio luego del informe forense, que confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

