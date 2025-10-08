TEMAS DE HOY:
Presidente del TCP garantiza que no se entorpecerá la segunda vuelta electoral

El magistrado Gonzalo Hurtado subrayó que el Tribunal Constitucional Plurinacional apoyará las acciones necesarias para garantizar la realización de la segunda vuelta y el fortalecimiento de la democracia en el país.

Hans Franco

08/10/2025 18:44

Foto: Presidente del TCP garantiza que no se entorpecerá la segunda vuelta
SUCRE

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, aseguró este miércoles que la institución que dirige continuará trabajando con el compromiso de no interferir ni entorpecer el proceso democrático rumbo a la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre.

En conferencia de prensa, Hurtado informó que sostuvo una reunión con la misión de observadores electorales de la Unión Europea, a quienes ratificó el compromiso del TCP con el respeto a la voluntad popular y la transparencia del proceso.

“El Tribunal Constitucional, en esta segunda etapa del balotaje, va a continuar en esa tarea, en ese afán de no entorpecer las elecciones. Nadie, ya sea particular o político, puede entorpecer las elecciones del 19 de octubre”, afirmó.

El titular del TCP también rechazó las acusaciones sobre una presunta usurpación de funciones, señalando que el tribunal ha actuado dentro del marco constitucional. “No usurpamos funciones como lo hizo un actor político”, enfatizó.

Finalmente, Hurtado subrayó que el Tribunal Constitucional Plurinacional apoyará las acciones necesarias para garantizar la realización de la segunda vuelta y el fortalecimiento de la democracia en el país. “Las veces que sea requerido, el TCP apoyará la democracia para que se realice la segunda vuelta”.

