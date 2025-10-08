Santistevan: “Ampliar mandatos sería un golpe de Estado y una ruptura del orden constitucional”

El constitucionalista Santistevan afirmó que prorrogar mandatos sería inconstitucional y advirtió sobre consecuencias penales para los responsables.
08/10/2025 17:06
El constitucionalista José Luis Santistevan se pronunció de manera categórica respecto a la propuesta que podría ser debatida en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), orientada a ampliar los mandatos tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo.
“De considerarse, aprobarse y entrar en vigencia esta propuesta, significaría una ruptura del orden constitucional. El pueblo soberano ha dado un mandato a las autoridades de cinco años y eso se cumple el 8 de noviembre. A partir de ahí hay otras autoridades ya electas que deben asumir el mismo día 8 de noviembre en la Asamblea Legislativa, y el 19 de octubre tendremos presidente del Estado”, señaló Santistevan.
El analista advirtió que cualquier intento de prórroga o suspensión del proceso electoral sería, en los hechos, “un golpe de Estado”. Según explicó, esta medida implicaría desconocer la voluntad popular y abriría responsabilidades penales contra quienes la impulsen.
Santistevan también responsabilizó al fiscal general y al procurador del Estado de actuar preventivamente en este escenario. “Si el fiscal general no hace nada, que es el defensor de la sociedad, y si el procurador guarda silencio, entonces también, por encubrimiento o incumplimiento de deberes, podrían ser procesados”, remarcó.
Finalmente, el constitucionalista llamó la atención sobre los riesgos políticos de esta iniciativa:
“Nos encontramos con una clase política que quiere generar zozobra e incertidumbre sobre la segunda vuelta. El soberano ya definió que el 19 de octubre se elija presidente entre los dos más votados y que el 8 de noviembre asuma la nueva Asamblea Legislativa. Ese es el orden constitucional, y quien lo vulnere deberá enfrentar procesos criminales”, concluyó.
