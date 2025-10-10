El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este jueves la firma del acuerdo de metodología, ejes temáticos y reglas que regirán el debate presidencial entre los dos candidatos que competirán en el balotaje del próximo domingo 19 de octubre.

“Hoy hemos sostenido una reunión con nuestro equipo técnico y los equipos técnicos de ambos candidatos, donde ya se ha firmado el acuerdo”, informó un vocal del TSE a la Red Uno.

Durante el encuentro, ambas representaciones políticas se comprometieron a evitar ataques personales y centrar el debate en las propuestas. Además, los moderadores tendrán la facultad de interrumpir el uso del micrófono si alguno de los postulantes incurre en descalificaciones o se aleja del enfoque temático.

El debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está previsto para el domingo 12 de octubre en la ciudad de La Paz. Durará aproximadamente 100 minutos y se dividirá en bloques temáticos, con espacios para preguntas cruzadas y réplicas, según lo acordado por las partes.

Ejes temáticos del debate

Los temas definidos por el TSE para esta instancia son:

Economía

Salud

Educación

Minería

Medio ambiente

Hidrocarburos

Litio

Seguridad jurídica

Seguridad ciudadana

Turismo

Agricultura

Avanza el calendario electoral

En paralelo, el TSE informó que el 100% de las maletas electorales para el voto en el exterior ya fueron enviadas. A partir del lunes 13 de octubre, se iniciará la distribución en provincias y municipios del país, a cargo de los tribunales departamentales.

