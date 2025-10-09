TEMAS DE HOY:
gallos de pelea Policías feminicidio en Punata

30ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Pofoma y Zoonosis intervienen presunto criadero de gallos de pelea en una casa de Villa Busch

Vecinos denunciaron que en el interior de una vivienda se entrenaban gallos para peleas clandestinas. Las autoridades llegaron hasta el lugar, pero no hallaron a los propietarios.

Ligia Portillo

09/10/2025 14:24

Intervención de Pofoma y Zoonosis en Villa Busch por presunto criadero de gallos de pelea. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Efectivos de la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) y personal de Zoonosis intervinieron este jueves un domicilio en la zona de Villa Busch, al oeste de la ciudad de Cochabamba, tras una denuncia vecinal que alertaba sobre la presunta existencia de un criadero de gallos de pelea.

Los vecinos registraron videos en los que se observaba a varias personas entrenando gallos dentro del inmueble. Las imágenes fueron difundidas y motivaron el operativo conjunto para verificar la situación.

Al llegar al lugar, los funcionarios constataron la presencia de un lote donde se encontraban varias aves, sin embargo, la vivienda estaba cerrada y no se logró ubicar a los propietarios.

“Se evidencia que existen gallos en el interior, aparentemente utilizados para peleas. Sin embargo, al no encontrarse nadie en el domicilio, no podemos ingresar ni dejar una notificación”, explicó un teniente de Pofoma durante la inspección.

El presidente de una de las OTB aledañas manifestó su sorpresa por la situación y aseguró que colaborará con las autoridades para identificar al dueño del terreno.

Las peleas de gallos son una práctica prohibida por ley, ya que constituyen un acto de maltrato animal. Pofoma informó que continuará con la investigación y evaluará las acciones legales correspondientes, además de mantener vigilancia en la zona para evitar el retiro de los animales durante la noche.

Mientras tanto, los vecinos piden una intervención inmediata para rescatar a las aves y sancionar a los responsables de estas actividades ilícitas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD